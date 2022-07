Antiga figura do Sevilha regressa a Manchester para ser adjunto de Guardiola

Enzo Maresca tinha orientado equipa de sub-21 e de sub-23 do Manchester City. Antigo médio ocupa vaga deixada em aberto por Juanma Lillo

Enzo Maresca é o novo adjunto de Pep Guardiola no Manchester City. O antigo médio, que se destacou no Sevilha, vai fazer parte da equipa técnica do campeão inglês a partir das próximas semanas.

Com a saída de Juanma Lillo, uma vaga ficou em aberto na equipa técnica dos citizens. Ora, Rodolfo Borrell sobe um patamar e o Manchester City faz ainda regressar um elemento que já tinha treinado nos sub-23 e nos sub-21.

No Etihad na temporada 2020/2021, Enzo Maresca saiu para o futebol italiano, comandando o Parma na época transata durante apenas 15 jogos.