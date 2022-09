Antiga esperança colombiana acaba na prisão por violação na Islândia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Andrés "Manga" Escobar vai ficar detid dois anos e meio. Esteve em concentrações da seleção com Santiago Arias e James Rodríguez.

O avançado colombiano Andrés "Manga" Escobar, de 31 anos, vai ficar detido na Islândia dois anos e meio, ao ser condenado por violação.

Escobar chegou à Islândia em 2021 para representar o Leiknir, e cedo as coisas começaram a correr mal. Depois de uma saída à noite, foi acusado de violação por uma islandesa que alegou que ele se aproveitou do seu estado de embriaguez e a polícia apareceu em casa para o deter.

O atacante de 31 anos sempre negou a versão, afirmando que foram ao seu apartamento e tudo aconteceu de forma consentida. Depois, contou, viu que ela deixou o casaco em sua casa, ele escreveu-lhe que o podia ir buscar e ela respondeu que iriam os seus pais, o que Escobar achou estranho. Deixou então o casaco no lobby do prédio, com o segurança, mas quem apareceu em casa foi a polícia.

De acordo com publicações do jogador nas redes sociais, integrou estágios da seleção colombiana com Santiago Arias (ex-Sporting) e James Rodríguez (ex-FC Porto), depois de ter sido uma promessa nas camadas jovens pelo seu país.