Anthony Lopes titular na vitória do Lyon frente ao Saint-Étienne

Triunfo por 1-0 no arranque da jornada 22 do campeonato francês.

O Lyon, com o guarda-redes português Anthony Lopes no onze, venceu na receção ao Saint-Étienne, por 1-0, no arranque da 22.ª jornada da Liga francesa de futebol, e subiu, provisoriamente, ao 10.º lugar.

O único golo da partida foi marcado pelo avançado Moussa Dembélé, aos 15 minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Lyon subiu ao 10.º lugar, com 31 pontos, a apenas três pontos do último lugar de acesso a uma competição europeia, ocupado pelo Rennes, que segue em quinto lugar, com 34, enquanto o Saint-Étienne mantém como lanterna vermelha, em 20.º, com 12 pontos.

O internacional português Anthony Lopes foi titular na baliza do Lyon e jogou os 90 minutos.

O Paris Saint-Germain lidera a Liga francesa, com 50 pontos (21 jogos), seguido do Nice, com 39 (21), do Marselha, com 37 (20), e do Estrasburgo, com 35 (21).