Anthony Lopes bateu Paulo Fonseca, Fonte, Djaló e André Gomes e Lyon aproximou-se do Lille

Lyon bate Lille, de Paulo Fonseca, e Rennes vence Montpellier na Liga francesa.

O Lyon ganhou ao Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, num duelo em que Anthony Lopes levou a melhor sobre André Gomes, José Fonte e Tiago Djaló, enquanto o Rennes somou a quinta vitória seguida no campeonato.

O internacional francês Lacazette marcou, aos 74 minutos, o único golo da partida entre Lyon e Lille, da 13.ª jornada da Liga francesa de futebol, com a formação da casa a ficar com 20 pontos, seguindo no oitavo lugar, enquanto o Lille tem 22 e é sétimo classificado.

Já o Rennes, com o português Xeka a titular (foi substituído aos 74 minutos), marcou três golos sem resposta na receção ao Montepllier, por Terrier (15), Kalimuendo (23) e Gouiri (85), ocupando o terceiro posto da Ligue 1 com 27 pontos, enquanto o Montpellier, que não contou com o defesa Pedro Mendes, lesionado, está em 14.º com 12.

No quarto lugar, também com 27 pontos, está o Lorient, que está a perder gás depois de um grande arranque da liga, e foi hoje derrotado em casa pelo Nice (10.º com 16 pontos), por 2-1.

O Mónaco, de Gelson Martins (suplente não utilizado), venceu o Angers por 2-0, com Embolo (54) e Golovin (70) a darem os três pontos aos monegascos, que estão na sexta posição com 24 pontos, enquanto o adversário é o último classificado (20.º com oito pontos).

Nos outros dois jogos de hoje, o Nantes (15.º com 12 pontos) e o Clermont (nono com 18) empataram a uma bola, e o Brest (18.º com 10) e o Reims (13.º com 13) empataram a zero, enquanto o Auxerre (16.º com 12) conquistou a vitória frente ao Ajaccio (19.º com oito), por 1-0.