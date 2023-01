Antes do Wolverhampton-Liverpool, alguém deixou áudio pornográfico ligado: veja

Gary Lineker apresentava a emissão quando momento embaraçoso surpreendeu tudo e todos, incluindo os comentadores da própria BBC, como Alan Shearer ou Danny Murphy. Situação durou alguns segundos e depressa invadiu as redes sociais.

There"s no way someone just got the sex noise text live on BBC One pic.twitter.com/W0LtPKUyf0 - samalamadingdong (@5amcoek) January 17, 2023

