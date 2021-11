"Antes do jogo com o Manchester United, o treino acabou ao fim de dez minutos"

Revelação de Kevin de Bruyne sobre a preparação para o dérbi de Manchester

Ainda que fosse o jogo de maior cartaz da 11.ª jornada da Premier League, que opôs os maiores rivais de Manchester, Guardiola optou, contrariando um hábito, por dispensar a preparação tática ao não prever a estrutura posicional dos red devils em campo.

"Na véspera de um jogo, treinamos taticamente, com base na forma como o adversário joga, mas antes do [jogo com o Manchester] United, Pep disse: 'Não sabemos como é que eles vão jogar, vamos ver'. E parámos de treinar após dez minutos", revelou Kevin de Bruyne, médio do Manchester City, ao "MidMid".

O internacional belga denotou que o técnico espanhol "muitas vezes sabe como é que os adversários [dos citizens] vão jogar", só que desta vez foi diferente, pelo que o plantel realizou uma sessão de treino sem especificidade.

"Fizemos [no treino] o que sempre fazemos, mas ele [Guardiola] não sabia de antemão se jogariam com cinco [defesas] atrás, ou com quatro, ou com um losango no meio-campo, ou com três [avançados] à frente", referiu Kevin de Bruyne.

Pese o desconhecimento da disposição tática do Manchester United, isso não impediu que o City realizasse uma exibição tão tranquila quanto categórica em Old Trafford, tendo vencido, sem contestação, por 0-2, num jogo em que o técnico espanhol, de resto, não efetuou qualquer substituição nos 90 minutos.