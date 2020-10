Antes do França-Portugal, Alemanha e Espanha confirmaram favoritismo

O avançado benfiquista ​​​​​​​Gian-Luca Waldschmidt esteve entre os suplentes da Alemanha, mas não chegou a ser lançado no jogo.

Alemanha e Espanha confirmaram o favoritismo e venceram este sábado os jogos para o grupo 4 da Liga das Nações A, o único dos quatro grupos do escalão principal que esteve em ação.

Os germânicos, adversários de Portugal no Euro'2020, que se vai disputar no próximo ano, conseguiram a sua primeira vitória na mais recente prova da UEFA, em Kiev, por 2-1, perante uma Ucrânia sempre difícil.

Mathias Ginter, aos 20 minutos, e Leon Goretzka, aos 49, assinaram os golos da seleção visitante, que acabou por ser fortemente pressionada no último quarto de hora, após o empate, por grande penalidade convertida aos 76 por Ruslan Malinovskyi.

Haris Seferovic, outro dos avançados do Benfica, foi titular na derrota da Suíça perante a Espanha, em Madrid, por 1-0.

O avançado Mikel Oyarzabal marcou aos 14 minutos e o quadro de resultado não mais se alterou, no estádio Alfredo Di Stefano.

Com estes resultados, Espanha, com sete pontos, e Alemanha, com cinco, já se adiantam no grupo, em que apenas o primeiro tem acesso ao 'play-off' final, para o próximo ano. A Ucrânia tem três pontos e a Suíça só um.

Sem jogos na Liga das Nações B, o escalão secundário, a jornada teve apenas competição nos níveis mais fracos, o C e o D.

No C, com o mesmo resultado, 2-0, terminaram o Luxemburgo-Chipre e o Montenegro-Azerbaijão.

Na Liga D, Gibraltar surpreendeu e ganhou no Liechtenstein por 1-0, alcançado o segundo triunfo forasteiro da história da jovem seleção. Terminaram com empates o Ilhas Faroe-Letónia, 1-1, e o Andorra-Malta, 0-0.