Antes de visitar o Braga, Malmo voltou a ganhar e com goleada

O Malmö, próximo adversário do Braga na Liga Europa, pôs fim a uma série de cinco jogos sem vencer na Liga sueca, impondo-se ao Valberg por 5-2, na 29.ª jornada da prova.

O triunfo no terreno do Valberg foi o primeiro do Malmö desde 18 de setembro, nas várias competições em que a equipa está envolvida.

O Malmö ocupa a sexta posição da Liga sueca, com 45 pontos, menos 18 do que o Hacken, que lidera a competição.

A formação sueca, que ainda não pontuou na Liga Europa, visita na quinta-feira, às 20:00, o Braga, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da competição.

Com a continuidade nas provas europeias já assegurada, por via da Liga Conferência Europa, o Braga, para se apurar para o play-off da Liga Europa, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.