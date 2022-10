Antes de receber o Sporting, Tottenham escorrega na Premier League

Tottenham perdeu na receção ao Newcastle, por 2-1. Na quarta-feira recebe o Sporting, para a Liga dos Campeões.

O Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu este domingo, por 2-1, na receção ao Newcastle, num jogo relativo à ronda 13 da Premier League. Os magpies marcaram por intermédio de Callum Wilson, aos 31 minutos, e Miguel Almirón, aos 40', e Harry Kane reduziu para os da casa, aos 54'.

Os spurs mantêm o terceiro lugar, com 23 pontos, mas ficam mais longe do Manchester City, que é segundo colocado, com 26 pontos e menos um jogo. O Newcastle subiu ao quarto posto, com 21 pontos, os mesmos do Chelsea (menos um jogo) e mais um do que o Manchester United (menos um jogo).

Na quarta-feira, às 20h00, joga-se a quinta jornada da Liga dos Campeões com a equipa londrina a receber o Sporting.