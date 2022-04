Antes de receber o Braga, Rangers goleia e Kemar Roofe faz hat-trick

O Rangers recebe o Braga na quinta-feira (20:00), no Ibrox Stadium, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.

O Rangers, adversário do Braga na Liga Europa, regressou este domingo às vitórias na última jornada da fase regular da Liga escocesa de futebol, ao golear por 4-0 na visita ao St. Mirren.

Poucos dias depois de perder na visita ao Braga (1-0), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa e perder em casa o clássico Old Firm no campeonato com o rival Celtic (2-1), a equipa ganhou ânimo com a goleada.

No jogo, o jamaicano Kemar Roofe esteve em evidência, com um hat trick perfeito, aos dois, 45+4 e 50 minutos, enquanto o nigeriano Joe Aribo fechou a contagem, com o quarto golo, aos 76.

