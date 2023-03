"Antes de lesionar-se, estavam Messi, Suárez, Dembélé, Griezmann e Ansu Fati jogava..."

Bori Fati, pai de Ansu Fati, mostrou-se muito insatisfeito com a falta de minutos do jovem criativo do Barcelona na presente temporada, em entrevista ao "El Partidazo de COPE".

Como está Ansu Fati? "Ansu está perfeitamente bem, contente. Está muito bem de cabeça e de tudo. Como vai estar deprimido se tem tanta família com quem falar. Ele chega a casa do treino e está contente".

Falta de minutos: "Ele tem de disputar o seu sítio, onde tem de estar e onde gosta de estar".

Por que Xavi não o utiliza mais? "Boa pergunta, tem de lhe perguntar. Eu também não tenho resposta para isso. Ele, como treinador, terá as suas respostas. No máximo, ele crê que lhe faltam coisas como defender e eu entendo isso. A equipa está a ganhar, está a 12 pontos do Real Madrid e não se muda o que funciona. Ele [Xavi] é o ídolo de Ansu, desde sempre, antes de jogar no Barcelona. É um bom rapaz, fala comigo".

O que Xavi diz a Ansu? "Que trabalhe e trabalhe. Ele colocou-o num trabalho específico para fortalecer a perna e está a ajudá-lo. Mas eu estou chateado, sim, enquanto pai. Ver Ansu pouco tempo chateia-te um pouco, às vezes pensas como pai e não como treinador. O treinador do Barcelona perde um jogo e não fala de tudo, eu entendo-o".

Reuniu-se com dois diretores do Barcelona na segunda-feira: "Fui eu que chamei Mateu [Alemany]. Penso que nós merecemos muito mais. Quando estás no Barça, sabes onde estás e que há muitos internacionais. Mas nós estamos a falar do 10 do Barcelona. Antes de lesionar-se, estavam Messi, Luis Suárez, Dembélé, Griezmann e Ansu jogava. Digam-me que avançados na Europa são melhores do que estes que te disse".

O que o está a chatear, especificamente? "O que me chateia é o que se está a passar. [Ansu Fati] É o vosso jogador de capa, o 10. Ele escolheu essa camisola quando ninguém queria escolher o 10 de Messi. O que me chateia é como estão a tratar Ansu em termos de minutos. Um minuto, dois minutos, três minutos, isso é o que me chateia".

Ansu Fati deve ser titular? "Eu não peço que seja titular indiscutível, porque todos os avançados que estão ali são fenómenos. Estamos a falar de Ansu Fati, da seleção de Espanha e que acima disso é do Barça e saiu da [academia] La Masia. Se não lhe dás isso, a quem vais dar?".