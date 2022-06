PSG apresenta proposta inicial por Skriniar mas recebe nega do Inter

Skriniar em duelo com Tammy Abraham, da Roma

Dirigente dirigiu-se a Itália esta semana, mas os nerazzurri pretendem receber 70 milhões de euros pelo central eslovaco

Antero Henrique viajou esta semana a Itália, com o intuito de representar o PSG nas negociações com o Inter por Milan Skriniar, central eslovaco que foi nomeado principal alvo dos parisienses no mercado.

No entanto, segundo o Tuttomercato, a primeira proposta dos franceses - 40 milhões de euros - levou resposta negativa por parte do Inter, que pretende cerca de 70 milhões de euros pelo central de 27 anos, que tem apenas mais um ano de contrato com os nerazzurri.

Não se sabe qual será o próximo passo do PSG, tendo em conta o preço pedido por Skriniar, mas a mesma fonte assegura que o clube identificou Pau Torres, do Villarreal, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, como alternativas viáveis ao central do Inter.

Na quinta temporada com as cores do Inter, Milan Skriniar completou um total de 48 jogos (quatro golos).