Antero Henrique aposta na escola PSG: capitão dos sub-19 ruma ao Catar

Younes El Hannach, capitão da equipa de sub-19 dos parisienses, é a mais recente aquisição daquela liga. Limite de estrangeiros foi recentemente alargado na liga que, ao comando do Al Rayyan, conta com o português Leonardo Jardim como um dos treinadores mais conceituados em ação.

Depois de Sékou Yansané e de Kais Najeh terem rumado a equipas do Catar em setembro de 2022, o Paris Saint-Germain viu ontem outro jogador da sua formação sair rumo a este país asiático. Trata-se de Younes El Hannach, central de 19 anos que era capitão da equipa de sub-19 dos parisienses.

O futebol do Catar não tem os argumentos financeiros dos vizinhos sauditas, mas tenta enriquecer o campeonato local com jovens de qualidade. Leonardo Jardim, que no dia 26 foi oficializado no Al Rayyan, deve poder contar com um destes jovens no plantel (Najeh), enquanto Yansané é do Al Ahli e El Hannach ruma ao Al Shamal, depois de, há cerca de um ano, ter assinado o primeiro contrato profissional com o PSG.

Com Antero Henrique no cargo de diretor desportivo da Liga do Catar, uma das suas prioridades para a competição é, segundo apontava ontem o jornal "Le Parisien", concentrar-se no "fértil" mercado francês de jovens jogadores. A reportagem deste jornal lembrava ainda que, nos últimos dias, os clubes da liga viram ser-lhes atribuído um dos estádios ou dos centros de treino do último Campeonato do Mundo, realizado no país nos meses de novembro e dezembro do ano passado. Um fator que pode ser determinante para convencer jovens jogadores de qualidade a embarcarem nesta aventura. Os argumentos financeiros também são importantes, como é óbvio, mas também deve realçar-se o acompanhamento médico de qualidade (no centro Aspetar), assim como, por exemplo, os cursos de línguas incluídos no pacote. O jornal salienta ainda que a limitação de estrangeiros foi recentemente alargada para sete elementos em cada equipa.