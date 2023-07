Anterior clube de Gyokeres contrata alvo do Sporting para a lateral

Milan van Ewijk deve chegar a Inglaterra ainda esta quinta-feira para exames médicos

Milan van Ewijk, jogador que o Sporting tinha referenciado e que até reforçou contactos durante o Europeu de sub-19, vai assinar pelo Coventry.

A Imprensa neerlandesa dá conta de que o negócio com o Coventry, clube a quem o Sporting contratou Gyokeres por 20 M€+4 M€, está quase finalizado por um valor a rondar os 4 milhões de euros. O Heerenveen ficará, ao que tudo indica, com possibilidade de reaver 25% de uma futura venda também.

O jogador deve chegar ainda esta quinta a Inglaterra para fazer exames médicos.

Van Ewijk era um dos jogadores pretendidos pelo Sporting para a posição de lateral direito e chegou a dizer que vir para Lisboa "seria um bom passo." O clube avançou para Ángel Carmona, do Sevilha, mas preteriu o jogador por entender que o atleta poderia não ter as condições físicas ideais para se assumir como titular. Entretanto, os leões rumaram ao Algarve e pararam-se as negociações por outro ala direito, dossiê ao qual a SAD está a retomar.