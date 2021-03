Ansu Fati está com vida difícil e vê o Europeu cada vez mais longe

Lesão do jogador gera dúvidas em Espanha, temendo-se novo procedimento cirúrgico

Ansu Fati ainda sonha com o Europeu, mas a tarefa está difícil, adiantam os principais jornais desportivos espanhóis. O jogador de 18 anos do Barcelona foi operado ao joelho esquerdo em novembro, no entanto o membro apresenta líquido na articulação, o que está a atrasar a retoma ao relvado.

O extremo não joga desde 7 de novembro e tinha em mente voltar às opções de Ronald Koeman para o PSG, na Liga dos Campeões, o que não se verificou. Sem poder treinar com os colegas, o problema no menisco arrasta-se há mais de quatro meses e é colocada a hipótese de uma nova cirurgia, que essa sim acabaria com qualquer sonho de Fati para terminar a temporada com os catalães no relvado.

Mesmo recuperando, o "Mundo Deportivo" avança que Luis Enrique terá algumas reservas em chamar o jogador, olhando para as mazelas que tem sofrido recentemente. Recorde-se que Fati, em setembro, se tornou no mais novo jogador de sempre a marcar pela Roja.

Os próximos 15 dias serão de avaliação e decisivos para o final da época.