Ansu Fati reuniu-se com Jorge Mendes e deixou claro: não quer sair do Barcelona

Após a imprensa espanhola ter avançado que Jorge Mendes garantiu ao Barcelona que chegará uma proposta de 70 milhões pelo jovem extremo no próximo verão, Ansu Fati terá expressado o seu desejo de permanecer em Camp Nou.

Na última semana, a imprensa espanhola avançou que o Barcelona declarou Ansu Fati como um jogador transferível, acrescentando que Jorge Mendes, que agencia o extremo espanhol, terá garantido ao clube que chegará uma proposta de 70 milhões de euros pelo jogador no próximo verão.

Nesse sentido, Ansu Fati, juntamente com o pai Bori Fati, reuniram-se na quarta-feira com o agente português, com a promessa de 20 anos a ter esclarecido que não tem intenção de deixar Camp Nou num futuro próximo.

De acordo com o jornal Marca, o Barcelona pretende vender vários ativos no próximo mercado para alivar a pressão do fair play financeiro da UEFA, mas vários nomes associados à porta de saída não têm vontade de deixar o clube, num lote que inclui Ansu Fati, Eric García, Franck Kessié e Ferrán Torres.

Outro nome que também já terá torcido o nariz a uma saída é o veterano Jordi Alba, com o Barça a esperar que o lateral esquerdo de 34 anos esteja disposto pelo menos uma redução salarial, devido a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel.