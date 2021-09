Ansu Fati regressa, marca e João Félix aplaude

João Félix, do Atlético de Madrid, foi um dos que exibiu a satisfação pelo regresso do jovem jogador do Barcelona

Ansu Fati regressou em grande estilo após mais de dez meses sem jogar, devido a uma lesão grave. O jovem avançado do Barcelona entrou aos 81 minutos do jogo com o Levante e, dez minutos depois, marcou um belo golo para encerrar a vitória culé, por 3-0.

João Félix, do Atlético de Madrid, foi um dos que exibiu a satisfação pelo regresso do jovem jogador, assinalando isso mesmo nas redes sociais, citando Ansu Fati e colocando o emoji dos aplausos.

Recorde-se que Félix e Ansu Fati são representados pela Gestifute, de Jorge Mendes