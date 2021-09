Num jogo marcado pelo regresso de Ansu Fati, 323 dias depois, o Barcelona venceu o Levante (3-0), chegando a uma vantagem de dois golos logo nos primeiros 14 minutos, através de Depay e de de Jong. Já com o jovem espanhol em campo, regressado de lesão, os catalães chegaram ao terceiro, precisamente pelo novo número 10. Na hora de festejar, Fati não se esqueceu do médico do Barcelona