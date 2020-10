Ansu Fati ouviu das boas de defesa do Getafe: "18 anos e atiras-te assim?"

O Barcelona marcou passo na visita ao reduto do Getafe (derrota por 1-0) e houve um momento que está a dar que falar.

A visita do Barcelona ao reduto do Getafe, no sábado, não correu como os catalães esperavam. Depois da derrota do rival Real Madrid, frente ao Cádiz, os catalães também perderam por 1-0 e, nas redes sociais, circula o vídeo de um lance entre Allan Nyom, defesa dos anfitriões, e o jovem Ansu Fati, do Barça.

O extremo de 17 anos - completa 18 no final de outubro - sentiu o contacto de Nyom e caiu no relvado, com o internacional camaronês a dirigir algumas palavras fortes a Fati, que foram captadas pelas câmaras televisivas.

"18 anos e atiras-te assim? 18 anos?", questionou Allan Nyom, visivelmente irritado.