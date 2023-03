Ansu Fati oferecido por Jorge Mendes a quatro clubes da Premier League

Agente português já trabalha para o caso de o internacional espanhol deixar o Barcelona este verão.

O futuro de Ansu Fati deverá ser um dos temas quentes no próximo mercado de transferências. Se o jornal "Sport" havia dado conta do alegado interesse do Manchester United na situação do jogador, agora o jornal "The Sun" afirma que Jorge Mendes, o agente do internacional espanhol, já trabalha no sentido de Fati deixar o Barcelona.

De acordo com as mesmas informações, o empresário português terá oferecido Ansu Fati a pelo menos quatro clubes da Premier League: Manchester United, Arsenal, Liverpool e Newcastle.

A verdade é que, apesar de ter sido utilizado já em 37 partidas, tendo marcado seis golos e feito três assistências, Ansu Fati soma apenas 1342 minutos disputados na temporada e, apesar do desejo do jogador ser permanecer, ter mais minutos e triunfar no Barça, tendo, por isso, renovado há alguns meses, a verdade é que a sua progressão tem sido algo "travada".