"Ansu Fati no Real Madrid? É uma piada, não é?"

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, a propósito de um rumor de mercado a envolver o jovem extremo

Numa altura em que as notícias apontam para a saída do jogador da Catalunha, Ansu Fati, extremo do Barcelona, foi dado como possível alvo do Real Madrid. Xavi ficou surpreendido com o rumor.

"Isso é uma piada, não é? Penso que já fui muito enérgico a falar de Ansu. Gerem-se debates que não fazem sentido. O Ansu é importante para nós. Faz parte do património, do presente e do futuro do clube", explicou, em declarações aos jornalistas.

O jornal espanhol AS, recorde-se, escreveu esta quarta-feira que Ansu Fati já decidiu que quer deixar o Barcelona e já comunicou aos seus representantes para procurarem um novo clube.