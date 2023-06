Annecy vai à justiça para evitar descida com queixa por corrupção

Clube desceu aos campeonatos não profissionais após ser atribuída derrota ao Bordéus e vitória ao Rodez, no jogo onde se disputava subida e descida na Ligue 2

O Bordéus-Rodez, que foi interrompido após um adepto entrar em campo e empurrar o jogador dos visitantes que tinha acabado de marcar golo, continua a dar que falar em França.

Na segunda-feira a justiça desportiva gaulesa determinou a derrota para o Bordéus, tirando-lhe a possibilidade de o jogo ser reatado e lutar pela subida à Ligue 1. Assim, o Rodez ficou com os três pontos e manteve-se na Ligue 2, numa decisão que atirou o Annecy para os campeonatos não profissionais.

Esta terça-feira, o Annecy emitiu um comunicado em que anunciou que apresentou queixa ao Ministério Público de Bordéus contra o presidente do Rodez, o jogador Lucas Buades [autor do golo e alvo da agressão] e o clube por "corrupção ativa e passiva", pedindo ainda a criação de uma Ligue 2 com 21 clubes na próxima temporada (mais um que em 2022/23) de forma a não descer de divisão.

"Como podemos aceitar a desvalorização do estatuto desportivo de um clube, seja ele profissional ou amador, depois de um jogo ter sido interrompido aos 23 minutos, que nada tinha a ver com o clube e durante o qual, de acordo com as imagens, o jogador Lucas Buades simulou um ataque violento, pondo definitivamente termo ao jogo e assegurando a sobrevivência do clube com o apoio dos seus dirigentes?", escreveu o Annecy.

O Annecy anunciou que vai recorrer à LFP (liga profissional) e ao CNOSF (Comité Nacional Olímpico e Desportivo Francês). No plano jurídico, o clube vai recorrer ao Ministério Público de Bordéus por "corrupção ativa e passiva" contra Lucas Buades, Pierre-Olivier Murat (presidente do Rodez) e o clube.