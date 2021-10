Angola-Gabão atrasado por falta de testes à covid-19 dos gaboneses

Mais um problema no que toca ao cumprimento do regulamento para a covid-19 no futebol de seleções

O jogo Angola-Gabão, da fase de qualificação para o Mundial de futebol Catar´2022, foi hoje atrasado para as 18:30, em Luanda, devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano.

A seleção gabonesa, que chegou na quinta-feira a Luanda, por volta das 17h00, apresentou hoje testes com a data de 5 de outubro, minutos antes da hora inicialmente marcada para a realização do jogo.

A FIFA decidiu-se pela realização do jogo, considerando válidos os testes, decisão que deixou descontente a Federação Angolana de Futebol, que, através do seu vice-presidente José Carlos Miguel, disse que Angola vai jogar sob protesto.

"A FIFA orientou a Confederação Africana de Futebol a fazer acontecer o jogo. A FIFA considera que os testes realizados no dia 05 de outubro pelos gaboneses, no seu país, são válidos. Isso é contra os regulamentos. Os nossos jogadores cumpriram as regras, mas surge esta decisão, colocando os nossos atletas em risco. Vamos jogar sob protesto. Eles vêm de uma bolha, onde um jogador deles testou positivo lá no Gabão. Isso é um absurdo", disse.

Angola e Gabão jogam a partir das 18h30, para a terceira jornada do grupo F da fase de qualificação para o Mundial do Catar de 2022.