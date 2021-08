Angers vence Lyon e lidera de parceria com Clermont e Paris Saint-Germain

Redação com Lusa

Com o português Mathias Pereira Lage, o Angers impôs-se ao Lyon por claros 3-0.

O Angers venceu este dpmigo por 3-0 o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, para a segunda jornada da Liga francesa, e lidera de parceria com o recém-promovido Clermont e o Paris Saint-Germain.

O Angers, do luso Mathias Lage, venceu com golos dos marroquinos Sofian Boufal, aos 20 minutos, e Azzedine Ounahi, aos 77, e do brasileiro Marcelo, aos 53, na própria baliza, e beneficiou ainda da expulsão do costa-marfinense Maxwel Cornet, aos 65.

O recém-promovido Clermont recebeu e bateu por 2-0 o Troyes, com dois golos do guineense Mohamed Bayo, aos 53 e 65 minutos, e segue entre o grupo de lideres invictos da liga gaulesa, que, à segunda jornada, está reduzido a apenas três.

O Marselha desperdiçou a oportunidade de integrar o grupo dos líderes ao empatar a 2-2 na receção ao Bordéus, numa partida em que esteve a vencer por 2-0, com golos do turco Cengiz Under e de Dimitri Payet, aos 34 e 41 minutos, respetivamente.

O Bordéus, com o português Ricardo Mangas a titular, foi superior na segunda parte e empatou com golos de Timithée Pembélé, aos 51 minutos, e Rémi Oudin, aos 57, conquistando o primeiro ponto.

O Marselha é sexto, com quatro pontos, enquanto o Bordéus ocupa o 16.º lugar, com um.

O Nantes venceu na receção ao Metz, por 2-0, com golos de Kolo Muani, aos 12 minutos, e Ludovic Blas, aos 49, e segue na quinta posição da tabela classificativa, com quatro pontos. O Metz é o 15.º colocado, com um ponto.

A segunda jornada do campeonato francês foi ainda marcada pelos empates nos jogos Brest-Reims (1-1), Lens-Saint"Étienne (2-2), Reims-Montpellier (3-3) e Marselha-Bordéus (2-2).

Realce para o luso-guineense Moreto Cassamá, que, com dois golos, aos sete e 26 minutos, esteve em destaque na equipa do Reims, que empatou 3-3 na receção ao Montpellier, que esteve a vencer por duas vezes, mas que permitiu o empate já perto do final.