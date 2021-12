Angers pede adiamento de jogo: há 19 jogadores infetados no plantel

Dos 30 jogadores inscritos na Liga francesa, 19 estão infetados com covid-19. O Angers pediu que o jogo frente ao Saint-Étienne seja adiado.

A covid-19 tem feito mossa em todos os campeonatos e de França chega a notícia de mais um plantel dizimado pelo vírus. O Angers tem 19 jogadores infetados - 30 estão inscritos na Liga Profissional de Futebol Francês, segundo o clube.

Em comunicado, os scoites tornaram público que já pediram o adiamento da partida frente ao Saint-Étienne, agendada para 9 de janeiro.

No último duelo, frente ao Montpellier - derrota por 4-1 -, o Angers já tinha cinco jogadores com teste positivo. Depois do Natal, os casos dispararam.