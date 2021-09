Angers empata na visita ao Brest e fica a quatro pontos do líder PSG

Parisienses já lideram de forma isolada o seu campeonato

O Angers isolou-se hoje na vice-liderança da Liga francesa de futebol, apesar do empate 1-1 na visita ao Brest, em jogo da quinta jornada da Ligue 1.

Uma grande penalidade para cada lado ditou o resultado final, com o Brest a marcar primeiro, por Romani Faivre, aos 62 minutos, e o Angers a igualar, também da marca dos 11 metros, por Mangani, aos 78.

Com o grande candidato Paris Saint-Germain na frente, a Ligue 1 tem alguns dos seus históricos fora dos lugares cimeiros, nomeadamente, o campeão Lille (12.º), o Mónaco (16.º), ambos com uma vitória em cinco jogos, e o Bordéus (20.º), sem vencer, enquanto o Marselha segue em terceiro, a cinco pontos da frente, mas menos um jogo, após a interrupção do embate com o Nice.