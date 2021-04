Angers e Montpellier apuram-se para os quartos de final da Taça de França

Redação com Lusa

As duas equipas da Ligue 1 triunfaram sobre equipas do quarto escalão do futebol francês.

O Angers e o Montpellier, da Ligue 1, apuraram-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de França ao eliminarem duas equipas do quarto escalão, o Sedan Ardennes e o Châteaubriant, ambas derrotadas por 1-0.

Quer o Angers, que fez seu golo ao minuto 25, pelo lateral direito Vicent Manceau, quer o Montpellier, cujo golo decisivo foi marcado aos 61, pelo médio Florent Mollet, sentiram dificuldades para seguir em frente na Taça como atestam os triunfos pela margem mínima.

Pela equipa do Montpellier alinhou durante 90 minutos o central e internacional português Pedro Mendes, que veria um cartão amarelo aos 41 minutos.

O Châteaubriant segue em segundo lugar no grupo A da National 2 (quarto escalão) e o Sedan Ardennes é o 12º classificado do grupo B do mesmo escalão, enquanto o Montpellier e o Angers são o oitavo e o 11.º classificados da I Liga ao fim da 31.ª jornada.