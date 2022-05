Angel di María de saída do PSG e a caminho do futebol italiano

O argentino de 34 anos, em final de contrato com o PSG, foi várias associado ao Benfica, clube que representou de 2007 a 2010

Em final de contrato com o PSG e por várias vezes associado a um eventual regresso ao Benfica, onde cumpriu com sucesso a estreia no futebol europeu, Angel di María estará a caminho de outro campeonato, no caso o italiano.

Segundo publicou o diário desportivo italiano Tuttosport, o internacional argentino (34 anos) já terá um acordo com a Juventus, válido por duas épocas. O contrato permitirá ao esquerdino receber de sete milhões de euros por temporada.