Anelka criticou passagem pelo Real, Morientes deu o troco: "O problema é ser ele próprio..."

Ex-avançado espanhol deu resposta, no canal "Cuatro", às depreciações negativas do retirado dianteiro francês relativas à experiência no Real Madrid durante a viragem do século

Visado nos reparos feitos por Anelka ao convívio (pouco salutar) no Real Madrid, na época 99/00 - "não me dei bem com os jogadores" -, justificando, com isso, a curta estadia no emblema espanhol, Fernando Morientes, em contra-ataque, retorquiu ao dizer que o problema do francês prende-se com personalidade.

"Tive uma boa relação com ele, não sei porque é que ele entra nestes floreados. O mau é que, em cada entrevista, ele aponta o dedo a alguém, às vezes ao Raúl, às vezes a mim. Ele foi bem recebido aqui, mas o problema que Nicolas Anelka tem é o ser o próprio Nicolas Anelka", afirmou o antigo avançado espanhol do Real.

Em 10 de fevereiro, Anelka recordara a passagem infrutífera pelo gigante espanhol, nomeadamente a dificuldade de integração no balneário merengue, dado que alguns dos jogadores - rivais de posição - não apreciaram a sua chegada.

"Foi difícil para mim no balneário. No primeiro dia, não tinha lugar atribuído. Não tinha onde me sentar e comecei a perguntar o que estava lá a fazer. Nesse mesmo dia, o Samuel Eto'o veio ter comigo e disse-me que alguns jogadores mais velhos tinham ido perguntar ao presidente porque é que me contratou, quando já lá estava o Fernando Morientes. Isso foi o início do inferno. Não dava para brincar com ele. Foi o único clube em que não me dei bem com os jogadores",

Nicolas Anelka, que chegou a Madrid como o jogador mais caro contrato pelo Real até 1999, (33 milhões de euros), jogou apenas uma época ao serviço da equipa madridista - fez 33 jogos, marcou sete golos e fez seis assistências.