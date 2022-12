Cole e a comparação com Darwin: "As pessoas pensam que podem desrespeitar-me"

Antigo avançado do Manchester United puxou dos galões depois de ver o seu nome associado a uma prestação desinspirada de Darwin

Darwin Nuñez não foi feliz no regresso à competição com o Liverpool. A exibição do avançado contra o Manchester City não foi a melhor e houve quem comparasse o uruguaio com Andy Cole, que não gostou muito da brincadeira.

"Cole... Nuñez... Não sei bem onde começou este disparate. Cinco Premier Leagues, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga, uma Liga dos Campeões, uma Bota de Ouro, Jogador Jovem do Ano. 187 golos na Premier League, um de penálti. A vida é o que fazes dela", começou por referir o antigo jogador do Manchester United, antes de explicar o seu ponto de vista.

"As pessoas precisam de parar de desrespeitar o meu nome porque eu já deixei de jogar. Sou apenas um tipo que vive a sua vida e as pessoas pensam que podem desrespeitar-me. Vejam os números e não os comparem com ninguém", defendeu-se nas suas redes sociais, depois de lhe ter sido explicado que a comparação era no sentido de defender Darwin e não, necessariamente, atacar o antigo avançado da seleção inglesa.