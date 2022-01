Andy Carroll passa de lutar para não descer para lutar para subir no Championship

Antigo avançado do Liverpool vai jogar no West Bromwich Albion, que passou pela Premier League ainda na época transata e que ainda sonha com o regresso ao convívio dos grandes

Andy Carroll, aos 33 anos, vai experimentar um novo desafio no futebol inglês. O avançado vai jogar meia época, pelo menos, no West Bromwich Albion.

O negócio acaba por representar uma mudança no contexto do avançado, que, com o Reading, estava a lutar para não descer no Championship e que, agora, com o WBA, terá objetivos de subida.

Formado no Newcastle, Andy Carroll contabiliza ainda passagens por emblemas como o Liverpool, o West Ham, o Preston North End e, ultimamente, o Reading.