Andrey viu o Chelsea e já voltou ao Brasil para assinar pelo Palmeiras

Médio da seleção Sub-20 do Brasil não conseguiu visto de trabalho e vai ser reforço de Abel Ferreira

Andrey Santos, médio de 18 anos que foi o capitão da seleção brasileira de Sub-20 que se sagrou há uma semana campeã sul-americana, já está de novo no Brasil e preparado para assinar pelo Palmeiras, onde será orientado por Abel Ferreira.

A jovem promessa foi contratada pelo Chelsea ao Vasco da Gama, mas não conseguiu visto de trabalho. Viu no último fim de semana o Chelsea contra o Southampton e já voltou ao Brasil, para um empréstimo até final do ano.

A negociação contempla uma cláusula que permite ao Chelsea recuperar o jogador a meio do ano, se conseguir a tal autorização de trabalho, e só falta decidir se o Palmeiras fica com o poder de decisão sobre a eventual participação de Andrey no Mundial de Sub-20 que se disputa entre maio e junho.