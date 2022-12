Andrey sai para o Chelsea e colegas do Vasco amarram-no: "Vais ficar connosco"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

De partida para Londres, Andrey Santos foi na quarta-feira ao centro de treinos Moacyr Barbosa despedir-se dos companheiros de equipa e foi... amarrado com algumas fitas.

Prodígio do Vasco da Gama, de apenas 18 anos, Andrey Santos fez uma época extraordinária na Série B (36 jogos e oito golos que ajudaram à subida do clube ao Brasileirão) e atraiu o interesse de vários colossos do futebol europeu. O Chelsea ganhou a corrida e contratou o médio defensivo por 12,5 milhões de euros, antecipando-se a outros concorrentes de peso.

De partida para Londres, Andrey Santos foi na quarta-feira ao centro de treinos Moacyr Barbosa despedir-se dos companheiros de equipa e foi... amarrado com algumas fitas, uma brincadeira liderada por Figueiredo, que apenas dizia "vais ficar connosco". O jovem lá conseguiu soltar-se e pode agora abraçar o sonho.