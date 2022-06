Andrew Redmayne, guarda-redes do Sydney FC, é o mais recente herói da Austrália. Aos 33 anos, viveu um momento de glória, ao defender, no desempate com Peru, no play-off intercontinental, uma grande penalidade que colocou os australianos no Mundial do Catar. Redmayne entrou na ponta final do prolongamento e a aposta resultou... assim como uma curiosa dança que parece ter desconcentrado o jogador peruano.