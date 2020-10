Andreas Pereira segue para a Serie A por empréstimo do United

Andreas Pereira vai rodar no campeonato italiano

Redação com Lusa

A Lazio recebe o médio brasileiro de 24 anos

O brasileiro Andreas Pereira vai jogar nos italianos da Lazio até ao final da presente temporada, por empréstimo do Manchester United, anunciaram os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

O médio, de 24 anos, tinha chegado a Roma na quinta-feira, mas a conclusão do negócio apenas foi confirmada esta sexta-feira, depois de o jogador ter sido submetido a exames médicos.

Andreas Pereira passou pelos escalões de formação do Lommel, da Bélgica, país em que nasceu, e do PSV, antes de se mudar para o Manchester United, em 2012, com apenas 16 anos.

O jogador, que conta com uma internacionalização pela seleção brasileira, passou ainda por Granada (2016/17) e Valência (2017/18), em ambas as ocasiões por empréstimo do United.