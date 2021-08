Andreas Pereira reforça o Flamengo e brasileiros detalham valores do empréstimo

Médio de 25 anos foi emprestado pelo Manchester United por uma temporada ao Flamengo.

Emprestado pelo Manchester United pela quarta temporada consecutiva (esteve cedido a Granada, Valência e Lázio), Andreas Pereira desembarcou na noite da sexta-feira no Brasil. Anunciado como reforço do Flamengo, o médio de 25 anos foi emprestado à antiga equipa de Jorge Jesus por uma temporada.

Nenhum dos dois clubes envolvidos detalhou oficialmente os valores do negócio. Mas, de acordo com o site Globoesporte, do Brasil, o médio chega por empréstimo gratuito, cabendo ao clube rubro-negro pagar 100 por cento do salário. Num primeiro momento, explica a mesma fonte, os brasileiros pagariam um milhão de euros e 60 por cento da remuneração.

Andreas Pereira foi recebido com entusiasmo pelos adeptos no aeroporto. Animado, falou à TV Flamengo sobre as expectativas na nova equipa. "Sensação incrível. Estou muito feliz. Quero trabalhar, quero chegar aqui para conquistar títulos, ajudar a equipa e fazer meu melhor. É uma sensação inexplicável. Estou preparado para jogar. Estou muito ansioso para começar o trabalho", disse.

Filho de pais brasileiros, Andreas nasceu em Duffel, na Bélgica, e iniciou carreira aos nove anos de idade no PSV Eindhoven, da Holanda. Em meados de 2011, o jogador se transferiu para o Manchester United, onde estreou pela equipa principal em 2014. No clube inglês, ele atuou em 103 jogos e marcou oito golos. O médio também acumula passagens por Granada (37 jogos e cinco golos) e Valencia (29 jogos e um golo), da Espanha, e Lazio (33 jogos e um golo), da Itália.