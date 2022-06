Andreas Pereira ainda mais perto do Fulham

Acordo com o United por 10 M€ está fechado, mas falta a Marco Silva convencer o médio.

Andreas Pereira está perto de se tornar o primeiro reforço de Marco Silva para a disputa da próxima edição da Premier League. De acordo com o site "UOL", o Fulham já alcançou um acordo com o Manchester United para a contratação do médio a troco de 10 M€, mais 3 M€ em bónus, e para a concretização do negócio só falta ao treinador português convencer o médio a juntar-se ao projeto do emblema londrino.

Essa missão em particular não se afigura fácil, pois o internacional brasileiro sente-se valorizado no Flamengo, onde joga cedido pelos red devils, e tem feito força junto do clube que detém o seu passe para estender a sua estadia, que termina a 1 de julho, no Rio de Janeiro.