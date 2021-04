André Villas-Boas já não é o treinador mais caro da história: confira a lista

Bayern pagou 25 M€ ao RB Leipzig pelo sucessor de Hansi Flick que, aos 33 anos e sem nenhum título no currículo, se torna o técnico mais caro de sempre.

O Bayern oficializou ontem, terça-feira, a contratação de Julian Nagelsmann para orientar o octacampeão germânico, que está à beira de somar o nono consecutivo, nas próximas cinco temporadas. Para contar com o prodígio alemão da tática, apelidado de "Baby Mourinho" quando surgiu no Hoffenheim, em 2015/2016, os bávaros pagaram cerca de 25 M€ ao RB Leipzig, que o tinha "preso" até 2023. Desta forma, Nagelsmann bateu, aos 33 anos, o recorde de treinador mais caro de sempre que pertencia a André Villas-Boas, pelo qual o Chelsea pagou 15 M€ ao FC Porto, em 2011.

Escolhido para suceder a Hansi Flick, que anunciou a sua saída do Bayern no passado dia 17, Julian Nagelsmann vai começar a trabalhar no novo clube a partir de 1 de julho e terá como ambição conquistar os primeiros troféus da sua carreira: o seu antecessor abandona o Allianz Arena com seis - aos quais ainda se pode somar a Bundesliga da presente época - em apenas ano e meio no banco. Nas primeiras palavras como técnico do Bayern, Nagelsmann revelou que não fará jus ao estatuto de "eucalipto" que o clube tem na Alemanha: "Não vou trazer jogadores do Leipzig, porque quero salvaguardar a competitividade do clube que me proporcionou o sonho de uma vida."

Por seu lado, Herbert Hainer, presidente do emblema bávaro, elogiou a capacidade do novo treinador por entre elogios a Flick. "Nagelsmann representa uma nova geração de treinadores. Apesar da sua juventude, já tem uma carreira impressionante", salientou. Já o RB Leipzig falou de uma saída que não esperava e forçada pelo "forte desejo" do técnico em juntar-se ao projeto do Bayern.



Federação avança por Flick

Hansi Flick e o Bayern ainda estão a negociar a rescisão de um contrato válido até 2023, mas a Federação alemã pode dar uma "ajuda". Através de um comunicado, o organismo confirmou que entrou em negociações com o técnico e com o clube para a sucessão de Joachim Low, que vai abandonar a Mannschaft após o Euro"2020.