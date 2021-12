André Silva marcou no empate do Leipzig e Haaland bisou na vitória do Dortmund

Leverkusen, que continua a ser terceiro, e Hoffenheim, que continua a ser quarto, empataram em jornada da Bundesliga

O português André Silva marcou no empate do Leipzig na deslocação ao terreno do Augsburgo, enquanto o norueguês Erling Haaland fez dois golos no triunfo do Borussia Dortmund sobre o Greuther Fürth, em jogos da Bundesliga.

O ponta de lança luso adiantou o Leipzig aos 19 minutos, mas Daniel Caligiuri, aos 86, fez o 1-1 e ditou a divisão de pontos neste encontro da 16.ª jornada da Bundesliga, com o Leipzig a seguir em nono com 22 pontos, enquanto o opositor é 16.º com 17.

Já o Borussia Dortmund bateu em casa o Greuther Fürth (último classificado com apenas quatro pontos), por 3-0, com o matador Haaland a fazer mais dois golos esta época (33 e 82) - e vão seis em cinco jogos desde que regressou de lesão - e Donyell Malen a fechar a contagem aos 89, com a formação do português Raphael Guerreiro (que falhou a partida por lesão) a consolidar o segundo lugar, com 34 pontos, a seis do líder Bayern Munique.

Já o Eintracht Frankfurt (sétimo com 24 pontos), com o português Gonçalo Paciência no banco de suplentes, deu-se bem na visita ao Borussia Mönchengladbach (13.º com 18), num jogo emocionante com cinco golos (3-2): Borre (45), Lindstrom (50) e Kamada (55) marcaram para os forasteiros, e Neuhaus (06) e Bensenbaini (53) para a turma da casa.

O Bayer Leverkusen (terceiro com 28 pontos) e o Hoffenheim (quarto com 27) empataram a duas bolas, com Shick a bisar aos 37 e 63, dando vantagem de dois golos aos homens de Leverkusen, mas a reação (tardia) dos visitantes, por intermédio de Stiller e Dabbur, aos 80 e 83, forçou a igualdade.

Finalmente, o Union Berlim e o Friburgo empataram a zero e estão no oitavo e no quinto lugar, com 24 e 26 pontos, respetivamente.