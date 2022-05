André Silva marca na goleada do Leipzig sobre o Augsburgo

Redação com Lusa

Avançado imitou Tiago Tomás e Gonçalo Paciência, que também marcaram grandes golos neste domingo na Bundesliga

André Silva imitou este domingo os compatriotas Tiago Tomás e Gonçalo Paciência e marcou um golo notável na vitória do Leipzig sobre o Augsburgo, por 4-0, que valeu a entrada na zona Champions da Bundesliga.

O internacional português anotou o 11.º tento na Bundesliga de 2021/22, aos 40 minutos do jogo da 33.ª e penúltima jornada da prova, com um forte e colocado remate à entrada da área da equipa visitante, depois de retirar um jogador adversário do caminho.

O Leipzig deu maior expressão ao triunfo na segunda parte, graças ao bis do avançado francês Nkunku, aos 48 e 57 minutos, após assistências do colega de seleção Mukiele, e à grande penalidade convertida pelo sueco Forsberg, aos 64, que lhe permitiu desalojar o Friburgo do quarto lugar.

A equipa de André Silva, que foi substituído pelo dinamarquês Yussuf Poulsen aos 71 minutos, passou a ocupar o último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, com dois pontos de vantagem sobre o Friburgo, quinto posicionado, que no sábado perdeu por 4-1 na receção ao Union Berlim.