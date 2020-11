André Silva marca, mas não evita empate do Eintracht Frankfurt

Avançado português chegou aos seis golos na presente temporada. Gonçalo Paciência foi titular no Schalke.

O Leipzig venceu este sábado o Friburgo por 3-0 e assumiu, provisoriamente, a liderança da Liga alemã, ultrapassando Bayern Munique e Borussia Dortmund, que se defrontam numa sétima jornada em que André Silva marcou pelo Eintracht Frankfurt.

Poucos dias depois de ter batido o Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões, a formação comandada por Julian Nagelsmann voltou a vencer em casa, com golos do francês Ibrahima Konaté, aos 26 minutos, do capitão Marcel Sabitzer, aos 70, de grande penalidade, e do espanhol Angeliño, aos 89.

O triunfo permitiu ao Leipzig subir ao primeiro lugar, com 16 pontos, mais um do que Bayern de Munique e Borussia Dortmund, que hoje vão jogar entre eles, a partir das 17h30 (hora de Lisboa).

O Union Berlim continua a surpreender nesta segunda participação na Bundesliga, tendo subido ao quarto posto, com 12 pontos, depois de golear o Arminia Bielefeld por expressivos 5-0.

A maior vitória da formação de Berlim no principal escalão foi construída com tentos de Keita Endo, aos três minutos, Robert Andrich, aos 13, Sheraldo Becker, aos 45+2, Max Kruse, aos 52, de grande penalidade, e Cedric Teuchert, aos 89.

Depois de ter estado a perder por 2-0 na visita ao Estugarda, com golos do argentino Nicolas González, aos 17, de penálti, e de Gonzalo Castro, aos 37, o Eintracht Frankfurt conseguiu anular a desvantagem na última meia hora e empatar 2-2.

O internacional português André Silva, que voltou a formar dupla de ataque com o ex-sportinguista Bas Dost, marcou o quinto golo na competição e reduziu a margem, aos 61 minutos, antes de o argentino David Abraham repor a igualdade, aos 75, naquele que foi o quarto jogo seguido sem vencer por parte do Eintracht, que segue no 10.º lugar.

Já o Hertha, que só tinha vencido na primeira jornada e conquistado um ponto nas cinco rondas anteriores, triunfou por 3-0 em Augsburgo, enquanto Schalke e Mainz, os dois últimos colocados, continuam sem saber o que é vencer, depois de terem empatado 2-2, sendo que o português Gonçalo Paicência foi titular nos mineiros.