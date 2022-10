André Silva é titular na vitória do Leipzig

André Silva com a camisola do Leipzig

Redação com Lusa

Com este triunfo, o Leipzig passa a somar 11 pontos no nono lugar da Bundesliga

O Leipzig, com o português André Silva a titular, goleou o lanterna-vermelha Bochum, por 4-0, com bis de Timo Werner, aos 15 e 53 minutos, e do francês Christopher Nkunku, aos 23, de grande penalidade, e aos 85.

Com este triunfo, o Leipzig passa a somar 11 pontos no nono lugar da Bundesliga, enquanto o Bochum, que somou a sétima derrota em oito jogos, é 18.º e último posicionado, com um.