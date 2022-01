André Silva ajuda Leipzig a sorrir de novo e Hoffenheim segue firme na zona 'Champions'

Internacional A, lançado de início, abriu alas para a vitória do emblema alemão, sem pontuar há duas rondas, e deu a estocada final no adversário.

O avançado português André Silva marcou, este sábado, dois golos no regresso aos triunfos da equipa do Leipzig na I Liga alemã (Bundesliga) na vitória caseira sobre o Mainz, por 4-1, na 18.ª jornada da competição.

O internacional português foi titular e bisou aos 21 e 61 minutos, sendo que o primeiro golo foi obtido na marcação de uma grande penalidade, causada por uma falta que deixou o Mainz a atuar com menos uma unidade, por expulsão de Hack.

O húngaro Dominik Szoboszlai, aos 47 minutos, e o francês Christopher Nkunku, aos 58, também contribuíram para a goleada do Leipzig, resultado bem moralizador obtido depois de duas jornadas sem vencer na Bundesliga.

Com este resultado, o Leipzig ascendeu, à condição, ao oitavo posto em igualdade com o Colónia, ambos com 25 pontos, enquanto o Mainz é 10.º, com 24.

Na luta pela Liga dos Campeões, o Hoffenheim aproveitou da melhor forma os empates caseiros de Bayer Leverkusen e Friburgo e saltou para o terceiro lugar, depois de triunfar na receção ao Augsburgo, por 3-1, com dois golos do avançado togolês Bebou.

O ​​​​​​​Hoffenheim tem agora um ponto de vantagem sobre o Friburgo (2-2 frente ao Arminia Bielefeld) e dois sobre o Bayer Leverkusen (2-2 com o Union Berlim).