André Silva abre caminho para a sexta vitória consecutiva do Leipzig

O avançado português, convocado por Fernando Santos para o Mundial de 2022, marcou o primeiro golo e assistiu o segundo da vitória do Leipzig na casa do Werder Bremen (2-1).

O Leipzig venceu este sábado por 2-1 na visita ao Werder Bremen, em jogo da 15.ª jornada da Bundesliga.

André Silva, convocado por Fernando Santos para o Mundial de 2022, foi titular no conjunto patrocinado pela Red Bull e marcou o primeiro golo da partida aos 13 minutos, após assistência do médio sueco Emil Forsberg.

O golo do empate chegou na segunda parte, por intermédio do médio alemão Christian Gross (57'), mas o avançado português voltou a estar em destaque aos 70', assistindo o médio austríaco Xaver Schlager para o 2-1 final.

O Leipzig somou desta forma a sexta vitória consecutiva (em todas as competições) e subiu à vice-liderança provisória da Bundesliga, com 28 pontos, mais um do que o Union Berlim (terceiro), Friburgo (quarto) e mais dois do que o Eintracht Frankfurt (quinto), que ainda vão jogar esta ronda.

Já o Werder Bremen segue na nona posição, com 21 pontos.