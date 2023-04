André Gomes foi a grande figura do Lille no triunfo sobre o Ajaccio

André Gomes brilhou no triunfo do Lille

Vitória por 3-0 na 33.ª jornada da Liga francesa

O médio português André Gomes foi este sábado a grande figura do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, ao marcar dois grandes golos na vitória sobre o Ajaccio, por 3-0, na 33.ª jornada da Liga francesa.

O internacional luso desbloqueou o jogo para o Lille, que estava a ter dificuldades em entrar da defesa baixa dos visitantes, com um remate fantástico de fora da área, indefensável, com o pé direito, aos 22 minutos, após um toque para trás de Rémy Cabella, que colocou a bola à entrada da área, com esta povoada de adversários e colegas.

Seria o mesmo André Gomes, mais uma vez assistido por Cabella, a assinar o segundo, aos 33 minutos, outro golo de belo efeito, com um remate, desta vez de pé esquerdo, no coração da área, a fazer a bola entrar junto ao poste esquerdo da baliza.

O xeque-mate ao Ajaccio chegou quatro minutos depois, aos 37, por Rémy Cabella, com um remate com o pé esquerdo na área, após assistência do avançado costa-marfinense Jonathan Bamba.

O jogo ficou resolvido na primeira parte, pelo que a equipa de Paulo Fonseca se limitou a gerir a vantagem na segunda, para assegurar uma vitória que lhe permitiu consolidar o quinto posto, que dá acesso à Liga Conferência Europa, e ameaçar o quarto, do Mónaco, do qual dista apenas dois pontos, com um jogo a mais.

André Gomes foi substituído aos 68 minutos pelo médio francês Benjamin André, enquanto o seu compatriota José Fonte não chegou a sair do banco.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato, com 75 pontos, seguido do Marselha, com 67, do Lens, com 66, do Mónaco, com 61, e do Lille, em quinto, com 59 (mais um jogo), enquanto o Ajaccio segue em penúltimo, com 22.