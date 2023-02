André Breitenreiter protagoniza sexta chicotada na Bundesliga

Hoffenheim rescindiu com o técnico após sete meses no cargo e uma sequência de nove jogos na Bundesliga sem vencer.

O Hoffenheim rescindiu contrato com o treinador André Breitenreiter, após sete meses no cargo e uma sequência de nove jogos na Bundesliga sem vencer, anunciou esta segunda-feira o clube alemão.

O Hoffenheim, atual 14.º classificado, com 19 pontos, a 21 do líder Bayern, não vence para a Liga alemã desde que derrotou o lanterna-vermelha Schalke 04 (3-0), em 14 de outubro de 2022. Quatro dias depois voltou a vencer o Schalke 04 (5-1) para a Taça.

O último jogo de André Breitenreiter no comando do Hoffenheim, que em 2023 sofreu 17 golos em cinco jogo, foi a derrota de sábado por 5-2 frente ao também aflito Bochum (15.º, com 19 pontos), que deixou o clube três pontos acima da zona de despromoção.

"Cometemos erros que pouco têm a ver com o futebol profissional. Alguma coisa tem que ser feita, porque assim vai ser muito difícil sobreviver [evitar a descida de divisão]", reconheceu André Breitenreiter após a última derrota.

Na janela de transferências de inverno, o Hoffenheim contratou ao Benfica o central norte-americano John Brooks, que fez apenas cinco jogos pelas "águias", e o médio dinamarquês Thomas Delaney, por empréstimo do Sevilha, para trazer mais experiência à equipa.

André Breitenreiter, de 49 anos, que levou o Zurique ao título da Liga suíça na temporada passada, venceu quatro dos seus primeiros seis jogos na Bundesliga, que levou o Hoffenheim ao quarto lugar, mas desde então só venceu o Schalke 04.

"Agradecemos-lhe pela agradável cooperação e pelos muitos momentos positivos, especialmente no início do tempo que passámos juntos", refere num comunicado o diretor desportivo do clube, Alexander Rosen.

O Hoffenheim, clube da zona rural do sudoeste da Alemanha, chegou à Bundesliga em 2008, após uma rápida ascensão nas ligas inferiores impulsionada pelo bilionário do software Dietmar Hopp, que foi jogador do clube na sua juventude.

André Breitenreiter é o sexto treinador da Bundesliga a ser demitido esta temporada, depois de Pellegrino Matarazzo (Estugarda), Domenico Tedesco (Leipzig), Frank Kramer (Schalke 04), Gerardo Seoane (Bayer Leverkusen) e Thomas Reis (Bochum).