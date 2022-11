André Almeida em destaque na vitória do Valência sobre o Bétis

O antigo médio do V. Guimarães apontou o primeiro golo da vitória che sobre o Bétis, que alinhou com William Carvalho a titular.

O Valência venceu esta quinta-feira por 3-0 na receção ao Bétis, em jogo da 14.ª jornada da LaLiga.

William Carvalho, chamado por Fernando Santos ao Mundial de 2022, foi titular no conjunto forasteiro, acabando por sair minutos antes do primeiro golo do Valência... que também foi português.

André Almeida, antigo médio do Vitória de Guimarães, foi quem abriu o marcador aos 63 minutos com um grande golo de livre, num lance que teve lugar logo após a expulsão de Édgar González, central do Bétis.

Seguiram-se golos do médio defensivo espanhol Hugo Guillamón, de grande penalidade (81') e do extremo neerlandês Justin Kluivert, aos 90+3', que fixou o resultado final.

O Valência subiu assim à décima posição da LaLiga, com 19 pontos, a cinco de distância do primeiro lugar europeu - sexto - precisamente onde está o Bétis, com os mesmos 24 pontos do Atlético de Madrid (quinto) e Athletic Bilbau (quarto).