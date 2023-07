Jogador estava no Arena Grémio em jogo de velhas glórias quando preso por não pagar pensão de alimentos

Anderson Polga, antigo capitão do Sporting e campeão do Mundo com a seleção do Brasil, foi detido pela Brigada Militar de Porto Alegre durante um jogo de velhas glórias do Grémio, na noite de terça-feira.

Polga tinha um mandado de presão por não pagar pensão de alimentos. Foi detido e levado para a 9.º Delegacia de Polícia, no bairro IAPI.

A dívida ascende a 60 mil euros.