"Anderson podia ter sido o melhor jogador do mundo, mas não quis saber"

Anderson com a camisola do Manchester United

Palavras de Ben Foster, ex-companheiro de equipa de Anderson no Manchester United

Ben Foster, guarda-redes do Watford e ex-colega de equipa de Anderson no Manchester United, referiu esta quarta-feira que o ex-médio brasileiro "podia ter sido o melhor jogador do mundo a dada altura", mas que a falta de dedicação o impediu de atingir esse patamar.

"Ele [Anderson] podia ter sido o melhor jogador do mundo a dada altura. Toda a gente o dizia, mas ele não quis saber, não queria saber de nada. Honestamente, ele não queria saber de nada (risos). Tu punha-lo em campo e ele era assim. Com o Carlos Tevez foi a mesma coisa, punha-lo em campo e meu Deus... Deve ter algo a ver com serem sul-americanos, tem de haver algo aí", suspeitou o guardião de 38 anos, em direto para o "UTD Podcast".

Proveniente do FC Porto, Anderson deu entrada no Manchester United em 2007, fazendo um total de 181 aparições até 2015, ano em que regressou ao Brasil pela porta do Internacional. Com as cores do United, conquistou um total de 13 troféus, com destaque para uma Liga dos Campeões e quatro Premier Leagues.