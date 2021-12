Ander Herrera nega que haja mau ambiente no balneário do PSG

Esta semana, o L'Équipe noticiou que há muitos problemas no PSG, mas Ander Herrera desmente.

Numa entrevista ao Mundo Deportivo, Ander Herrera, médio do PSG, desmentiu a notícia recente do L'Équipe que dava conta de problemas no balneário dos parisienses. Segundo o espanhol, o ambiente no seio do grupo é muito mais tranquilo do que se pensa.

"Podíamos ficar muito tempo só a falar das mentiras que se dizem sobre esta equipa. O balneário é muito mais tranquilo do que as pessoas pensam. Há gente jovem, com vontade de passar bons momentos. Se às vezes nos zangamos? Claro, como em qualquer trabalho. Mas a seguir damos logo um abraço. Esta semana, muitos de nós estivemos na festa de aniversário do Mbappé e o ambiente era bom", garantiu Herrera.

